Взрыв ручной гранаты повлек смерть человека в Азербайджане - прокуратура

Уголовное дело возбуждено в Евлахском районе Азербайджана в связи с гибелью местного жителя, последовавшей в связи с взрывом ручной гранаты, сообщает Евлахская районная прокуратура.
«Житель Евлахского района Турал Мустафаев погиб в среду в результате, предположительно, взрыва ручной гранаты в неиспользуемой строительной площадке на территории района», - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье 124.1 «Убийство по неосторожности» УК АР.
Р.Бабаев
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