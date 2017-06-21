Взрыв ручной гранаты повлек смерть человека в Азербайджане - прокуратура

Уголовное дело возбуждено в Евлахском районе Азербайджана в связи с гибелью местного жителя, последовавшей в связи с взрывом ручной гранаты, сообщает Евлахская районная прокуратура.

«Житель Евлахского района Турал Мустафаев погиб в среду в результате, предположительно, взрыва ручной гранаты в неиспользуемой строительной площадке на территории района», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 124.1 «Убийство по неосторожности» УК АР.

Р.Бабаев