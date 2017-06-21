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Дальнее зарубежье 21.06.2017 20:03

Дефицит ванили на мировом рынке вызвал резкое повышение цен

Дефицит предложения стручков ванили вызвал резкий скачок цен на данный продукт, сообщает издание RTT News.

Цена на ваниль, один из основных ингредиентов, используемых в пищевой промышленности, значительно возросла за последние несколько лет и составляет более $200 за фунт по сравнению с $11 за фунт в 2011 году.

Причиной такого резкого повышения стоимости послужили неблагоприятные природные условия на Мадагаскаре, крупнейшем поставщике натуральной ванили на мировой рынок. Более трети последнего урожая было уничтожено из-за засухи и тропического циклона, которые обрушились на остров.

Ситуация ухудшается и из-за действий местного населения: зачастую фермеры продают незрелые и некачественные стручки, а поля с урожаем часто страдают от нападений злоумышленников.

Возрастающая трудоемкость производства, вызванная этими факторами, заставила поставщиков ванили установить ограничение на объем закупок для каждого клиента в зависимости от их предыдущих заказов.

Канадские закупщики ванили дают мрачную оценку происходящему. По словам одного из них, урожай мадагаскарской ванили 2017 года станет худшим за несколько десятилетий. Поставляемые стручки очень низкого качества и стоят в 25 раз больше, чем аналогичный товар более высокого качества, который можно было приобрести пять лет назад.

Ваниль широко используется для изготовления десертов и алкогольных напитков, а также в табачной и парфюмерной промышленности. Рынок ванили переживает сложные времена уже не в первый раз: проблемы с поставкой в 2003 году также привели к значительному повышению цен на продукцию.

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Тэги: МИР, ВАНИЛЬ, ДЕФИЦИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]