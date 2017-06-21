Власти Львова требуют найти хулиганов, нарисовавших свастику на стеле на Площади синагог

Неизвестные минувшей ночью разрисовали стелу на Площади синагог во Львове, городской голова Андрей Садовой просит полицию как можно скорее найти хулиганов.

Как сообщается на сайте горсовета, на камерах видеонаблюдения зафиксировано произошедшее, материалы переданы в правоохранительные органы. Инцидент произошел ориентировочно в 01:30 среды. Группа молодых людей скрылась с места до прибытия патруля полиции.

На фотографиях, размещенных на сайте горсовета, видно среди прочих надписей и рисунков изображение свастики.

"Я обращаюсь к руководителям полиции и СБУ как можно быстрее найти виновников и применить к ним необходимые меры наказания", - отметил мэр Львова.

В управлении охраны исторической среды сообщили, что надписи будут уничтожены.