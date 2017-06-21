Президент Молдовы прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Молдовы Игорь Додон прибыл в среду с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Молдавского президента в международном аэропорту Гейдара Алиева встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замминистра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица», - говорится в сообщении.

В рамках визита предусмотрены встречи И.Додона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, премьер-министром Артуром Расизаде, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества.

Р.Бабаев