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Внешняя политика 21.06.2017 18:55

Президент Молдовы прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Молдовы Игорь Додон прибыл в среду с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Молдавского президента в международном аэропорту Гейдара Алиева встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замминистра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица», - говорится в сообщении.

В рамках визита предусмотрены встречи И.Додона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, премьер-министром Артуром Расизаде, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]