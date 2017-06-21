Суд приговорил молдавского бизнесмена Илана Шора к лишению свободы на 7,5 лет

Известный молдавский бизнесмен Илан Шор, супруг певицы Жасмин, приговорен к 7,5 годам лишения свободы, такое решение вынес в среду суд Кишинева.
И.Шор обвиняется в причастности к краже денег из трех молдавских банков на общую сумму 400 млн долларов.
Согласно решению судебной инстанции, приговор вступит в силу только после окончательного решения суда, то есть - после вынесения решения Апелляционной палатой. Мотивировочная часть приговора будет оглашена 17 июля. После этого стороны процесса могут опротестовать решение в Апелляционной палате.
В решении суда отмечается, что до вынесения окончательного решения И.Шор будет находиться под судебным контролем. Это означает, что ему запрещено покидать территорию Молдавии, менять место жительства без уведомления судебной инстанции, а также он обязан являться в суд по первому требованию.
Прокурор Андрей Бэешу, который требовал 19 лет лишения свободы для И.Шора, выразил несогласие с приговором первой инстанции и заявил о намерении обжаловать его.
"Суду было предоставлено достаточно доказательств вины Илана Шора. Кроме кражи денег, доказаны факты вымогательства и другие правонарушения. Я буду добиваться вынесения более жесткого приговора", - заявил прокурор.
Адвокаты также намерены обжаловать приговор, чтобы добиться оправдания своего клиента.
"Решение суда мы считаем необоснованным. Не надо забывать, что он осуществил явку с повинной, именно он первым назвал сумму украденных денег. Это было еще до доклада компании Kroll. Только Илан Шор явился с явкой с повинной, он раскрыл схемы преступлений, назвал получателей денег посредством кредитов и другими путями. Он прекрасно понимает тяжесть своего положения", - сказал адвокат Денис Уланов.
"Илан Шор рассчитывал на то, что в отношении него будет действовать норма, которая действует в отношении людей, осуществляющих явку с повинной. Оказалось, что это не так, его показания в отношении других стали элементом уголовного дела против него же", - отметил Д.Уланов.
Он подчеркнул также, что речь не идет о краже миллиарда долларов, а о меньшей сумме. По его словам, непосредственно И.Шор обвиняется в предоставлении ненадежных кредитов на сумму в 5,2 млрд леев (около 400 млн долларов), но в суде представлены доказательства о кредитах на сумму в два раза меньше.
"Безусловно, приговор несправедлив и мы его обжалуем. Надеемся на то, что во второй инстанции будут приняты во внимание доказательства, которые мы изначально представили суду",- заявил адвокат.
Адвокат Юлиан Балан сообщил, что адвокаты будут параллельно готовить иск в Апелляционную палату и в Европейский суд по правам человека.
"Это жесткий приговор не только для Илана Шора, но и для тех, кто намерен осуществить в будущем явку с повинной", - подчеркнул адвокат.
Предприниматель И.Шор был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других "Banca Sociala" и "Unibank".
В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда евро, что составляет более 20% ВВП Молдавии. В 2015 году против И.Шора было возбуждено уголовное дело.
В октябре 2015 года И.Шор пришел в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и изложил прокурорам историю "коррупционных действий" со стороны бывшего премьер-министра Влада Филата. По его словам, за оказание различных услуг и благоприятствование бизнесу И.Шора, В.Филат получил от него за эти годы около 250 миллионов долларов. На основании его показаний В.Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы.
За несколько дней до вынесения приговора В.Филату И.Шор был арестован по обвинению в причастности к краже миллиарда евро из банковской системы Молдавии.
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