Пожар на «Иранском базаре» на юге Азербайджана потушен

Потушен крупный пожар, возникший в среду вечером в Джалилабадском районе на юге Азербайджана на вещевом рынке, известном как «Иранский базар».

Как сообщают местные СМИ, пламя уничтожило около 15 торговых точек вместе с находившимися там товарами.

На месте происшествия находится руководство Исполнительной власти Джалилабадского района.

Р.Бабаев