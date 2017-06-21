Президент Алиев распорядился о реорганизации Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного экономического университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о реорганизации Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного экономического университета путем преобразования в юридическое лицо публичного права, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, опубликованному в среду, оба вуза переходят в подчинение Министерства образования Азербайджана.

Р.Бабаев