Intel заменит McDonalds в качестве спонсора MOK

Американская компания Intel стала новым глобальным спонсором Международного олимпийского комитета (МОК), говорится в пресс-релизе спортивной организации.

Спонсорский контракт подписан до 2024 года. Его детали не разглашаются, однако обычно компании выплачивают MOK около $100 млн за четыре года.

Ранее МОК и McDonalds объявили о том, что они взаимно согласились завершить партнерство, хотя контракт действовал до 2020 года. Ранее от партнерства с комитетом отказались Budweiser, Citigroup, Hilton и AT&T.

Тем временем у МОК действует соглашение до 2020 года с Bridgestone, до 2024 года - с Panasonic и Toyota, до 2028 года - с Alibaba и до 2032 года - с Omega.

Отмечается, что в последнее время города мира не горят желанием принимать у себя затратные Олимпиады. Так, на право проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028 года претендуют всего два города - Париж и Лос-Анджелес. Ранее Будапешт, Гамбург, Бостон и Рим отказались от участия в конкурсе.