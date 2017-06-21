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Дальнее зарубежье 21.06.2017 21:12

Intel заменит McDonalds в качестве спонсора MOK

Американская компания Intel стала новым глобальным спонсором Международного олимпийского комитета (МОК), говорится в пресс-релизе спортивной организации.

Спонсорский контракт подписан до 2024 года. Его детали не разглашаются, однако обычно компании выплачивают MOK около $100 млн за четыре года.

Ранее МОК и McDonalds объявили о том, что они взаимно согласились завершить партнерство, хотя контракт действовал до 2020 года. Ранее от партнерства с комитетом отказались Budweiser, Citigroup, Hilton и AT&T.

Тем временем у МОК действует соглашение до 2020 года с Bridgestone, до 2024 года - с Panasonic и Toyota, до 2028 года - с Alibaba и до 2032 года - с Omega.

Отмечается, что в последнее время города мира не горят желанием принимать у себя затратные Олимпиады. Так, на право проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028 года претендуют всего два города - Париж и Лос-Анджелес. Ранее Будапешт, Гамбург, Бостон и Рим отказались от участия в конкурсе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]