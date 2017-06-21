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ТЭК 21.06.2017 20:50

Цена барреля Brent опустилась ниже $45 за баррель впервые с 15 ноября

Нефть эталонной марки Brent резко дешевеет в пятницу и опустилась ниже $45 за баррель впервые с 15 ноября прошлого года на данных о росте добычи в США.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 МСК подешевели на $1,29 - до $44,73 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на $0,79 - до $42,44 за баррель.

Главным негативным фактором для рынка стала новость о том, что добыча нефти в США повысилась по итогам минувшей недели на 20 тыс. баррелей в сутки, до рекордных с апреля 2015 года 9,35 млн б/с.

Кроме того, загруженность американских НПЗ снизилась на 0,4 процентного пункта, до 94%.

Между тем товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина упали на 578 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 1,08 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]