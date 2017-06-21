Цена барреля Brent опустилась ниже $45 за баррель впервые с 15 ноября

Нефть эталонной марки Brent резко дешевеет в пятницу и опустилась ниже $45 за баррель впервые с 15 ноября прошлого года на данных о росте добычи в США.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 МСК подешевели на $1,29 - до $44,73 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на $0,79 - до $42,44 за баррель.

Главным негативным фактором для рынка стала новость о том, что добыча нефти в США повысилась по итогам минувшей недели на 20 тыс. баррелей в сутки, до рекордных с апреля 2015 года 9,35 млн б/с.

Кроме того, загруженность американских НПЗ снизилась на 0,4 процентного пункта, до 94%.

Между тем товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина упали на 578 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 1,08 млн баррелей.