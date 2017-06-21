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21.06.2017 21:24

Иран и другие страны ОПЕК обсуждают продление срока ограничения добычи нефти - Зангане

Иран и другие страны ОПЕК обсуждают возможность дальнейшего ограничения добычи нефти, однако достичь консенсуса в этом вопросе будет сложно, заявил в среду министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, выступая на местном радио.

По его словам, темпы увеличения добычи нефти в США являются более быстрыми, чем ожидали в ОПЕК, и это способствует падению цен на нефть.

"Мы ведем консультации с другими странами ОПЕК, чтобы подготовиться к принятию решения, - цитирует иранского министра агентство Bloomberg. - Принятие решения означает дальнейшее сокращение добычи нефти картелем".

Как сообщалось, государства ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие принятого ранее соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев - до 31 марта 2018 года. Вместе с тем объемы сокращений были сохранены на уровне 1,8 млн баррелей в сутки. Для Ирана, Ливии и Нигерии сделано исключение, от них не требуется сокращения добычи.

По словам Б.Н.Зангане, требуется время для того, чтобы меры ограничения производства нефти странами ОПЕК+ начали сказываться на рынке.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]