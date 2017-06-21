Иран и другие страны ОПЕК обсуждают продление срока ограничения добычи нефти - Зангане

Иран и другие страны ОПЕК обсуждают возможность дальнейшего ограничения добычи нефти, однако достичь консенсуса в этом вопросе будет сложно, заявил в среду министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, выступая на местном радио.
По его словам, темпы увеличения добычи нефти в США являются более быстрыми, чем ожидали в ОПЕК, и это способствует падению цен на нефть.
"Мы ведем консультации с другими странами ОПЕК, чтобы подготовиться к принятию решения, - цитирует иранского министра агентство Bloomberg. - Принятие решения означает дальнейшее сокращение добычи нефти картелем".
Как сообщалось, государства ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие принятого ранее соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев - до 31 марта 2018 года. Вместе с тем объемы сокращений были сохранены на уровне 1,8 млн баррелей в сутки. Для Ирана, Ливии и Нигерии сделано исключение, от них не требуется сокращения добычи.
По словам Б.Н.Зангане, требуется время для того, чтобы меры ограничения производства нефти странами ОПЕК+ начали сказываться на рынке.
Президент Молдовы прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Армянский диверсант признался в планах проникновения на позиции ВС Азербайджана - Минобороны
В граничащей с Туркменистаном афганской провинции уничтожено не менее 30 боевиков ИГ - полиция
Президент Алиев распорядился о реорганизации Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного экономического университета
Акинфеев выйдет в 100-м для себя матче в составе сборной РФ в игре против Португалии
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
В ближайшее время Украину посетят представители администрации Трампа, будут подписаны важные соглашения - Порошенко
Intel заменит McDonalds в качестве спонсора MOK
Суд приговорил молдавского бизнесмена Илана Шора к лишению свободы на 7,5 лет
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил услугу онлайн-бронирования очереди
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»