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21.06.2017 21:26

В ближайшее время Украину посетят представители администрации Трампа, будут подписаны важные соглашения - Порошенко

Представители администрации президента США Дональда Трампа в ближайшее время посетят Украину, в ходе визита будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Во время переговоров в Пентагоне с министром обороны США генералом Мэттисом, во время переговоров с вице-президентом (Майклом Пенсом - ИФ) было договорено о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской администрации, несколько министров", - сказал П.Порошенко на брифинге в Вашингтоне в среду.

"Будут подписаны очень важные соглашения, в том числе и соглашения по оборонному сотрудничеству, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве", - добавил он.

По словам П.Порошенко, приезд делегаций ожидается в ближайшие 2-3 месяца. Ожидаются также договоренности в энергетики, по расширению сотрудничества с американским экспортно-импортным банком и инвестагентством, отметил президент Украины

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]