В ближайшее время Украину посетят представители администрации Трампа, будут подписаны важные соглашения - Порошенко

Представители администрации президента США Дональда Трампа в ближайшее время посетят Украину, в ходе визита будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Во время переговоров в Пентагоне с министром обороны США генералом Мэттисом, во время переговоров с вице-президентом (Майклом Пенсом - ИФ) было договорено о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской администрации, несколько министров", - сказал П.Порошенко на брифинге в Вашингтоне в среду.

"Будут подписаны очень важные соглашения, в том числе и соглашения по оборонному сотрудничеству, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве", - добавил он.

По словам П.Порошенко, приезд делегаций ожидается в ближайшие 2-3 месяца. Ожидаются также договоренности в энергетики, по расширению сотрудничества с американским экспортно-импортным банком и инвестагентством, отметил президент Украины