США обеспокоены обострением ситуации в зоне карабахского конфликта

Госдеп США выразил обеспокоенность обострением ситуации в зоне карабахского конфликта.

«США глубоко обеспокоены недавними случаями нарушения режима прекращения огня. За прошедшую неделю это привело к многочисленным жертвам на линии соприкосновения», - отмечается в заявлении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.

«Мы призываем стороны избегать эскалации (конфликта) и к поиску мер по снижению напряженности на линии соприкосновения, а также на международной границе между Арменией и Азербайджаном», – подчеркнула она.

По ее словам США продолжают тесно взаимодействовать с обеими сторонами конфликта. "Наша многолетняя политика, которая совпадает с позицией Минской группы ОБСЕ, неизменно состоит в том, что соглашение (об урегулировании конфликта - ИФ) должно соответствовать международному законодательству", - отметила Х.Нойерт.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны «возобновить переговоры по существу, продемонстрировать готовность следовать договоренностям и проявить политическую волю».

А.Азизов