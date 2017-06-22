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Карабахский конфликт 22.06.2017 08:21

США обеспокоены обострением ситуации в зоне карабахского конфликта

Госдеп США выразил обеспокоенность обострением ситуации в зоне карабахского конфликта.

«США глубоко обеспокоены недавними случаями нарушения режима прекращения огня. За прошедшую неделю это привело к многочисленным жертвам на линии соприкосновения», - отмечается в заявлении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.

«Мы призываем стороны избегать эскалации (конфликта) и к поиску мер по снижению напряженности на линии соприкосновения, а также на международной границе между Арменией и Азербайджаном», – подчеркнула она.

По ее словам США продолжают тесно взаимодействовать с обеими сторонами конфликта. "Наша многолетняя политика, которая совпадает с позицией Минской группы ОБСЕ, неизменно состоит в том, что соглашение (об урегулировании конфликта - ИФ) должно соответствовать международному законодательству", - отметила Х.Нойерт.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны «возобновить переговоры по существу, продемонстрировать готовность следовать договоренностям и проявить политическую волю».

А.Азизов

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Тэги: США, КАРАБАХ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]