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Дальнее зарубежье 22.06.2017 08:58

Террористы ИГИЛ убивают детей, чтобы не дать жителям иракского Мосула покинуть город - ЮНИСЕФ

Боевики террористической организации ИГИЛ практикуют убийства детей из семей, которые намереваются покинуть иракский город Мосул, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Они использую детей как средство ведения войны, чтобы не дать людям покинуть город. Это еще раз свидетельствует о том, насколько неразборчива и катастрофична эта война", - заявил представитель ЮНИСЕФ в Ираке Питер Хокинс.

Он сообщил, что организация располагает документальными доказательствами того, что террористы убивают детей, чтобы не дать людям покинуть Мосул, запугивая таким образом тех, кто вынашивает такие планы.

По данным ЮНИСЕФ, с момента захвата ИГИЛ в 2014 году около трети иракской территории, в стране погибли 1 тыс. 75 детей, более 1,1 тыс. получили ранения.

Бои за освобождение Мосула от террористов начались в октябре минувшего года. В результате погибли тысячи мирных жителей, более 850 тыс. человек бежали в другие районы страны.

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Тэги: ЮНИСЕФ, ИРАК, ИГИЛ, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]