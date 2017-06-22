В Брюсселе задержаны четверо возможных сообщников террориста, устроившего взрыв на Центральном вокзале

Бельгийская полиция провела в среду вечером четыре обыска в рамках расследования попытки теракта на Центральном вокзале Брюсселя.

Федеральная прокуратура сообщила, что четыре человека были задержаны в итоге этой операции.

Обыски прошли у лиц, поддерживавших регулярные контакты с Уссамой Зариу, который вечером во вторник взорвал чемодан на Центральном вокзале Брюсселя, прежде чем был убит военными.

Два обыска прошли в брюссельской коммуне Кекельберг, один - в Андерлехте и еще один в Моленбеке. Четверо задержанных предстанут в четверг перед судебным следователем, который примет решение об их возможном аресте.