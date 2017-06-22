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Дальнее зарубежье 22.06.2017 09:11

В Брюсселе задержаны четверо возможных сообщников террориста, устроившего взрыв на Центральном вокзале

Бельгийская полиция провела в среду вечером четыре обыска в рамках расследования попытки теракта на Центральном вокзале Брюсселя.

Федеральная прокуратура сообщила, что четыре человека были задержаны в итоге этой операции.

Обыски прошли у лиц, поддерживавших регулярные контакты с Уссамой Зариу, который вечером во вторник взорвал чемодан на Центральном вокзале Брюсселя, прежде чем был убит военными.

Два обыска прошли в брюссельской коммуне Кекельберг, один - в Андерлехте и еще один в Моленбеке. Четверо задержанных предстанут в четверг перед судебным следователем, который примет решение об их возможном аресте.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРАКТ, СЛЕДСТВИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]