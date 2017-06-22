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Бизнес и законодательство 22.06.2017 08:54

Импорт в Азербайджан запчастей для производства велосипедов освобождается от уплаты таможенных пошлин

Импорт в Азербайджан запасных частей, используемых для производства велосипедов, с 22 июля 2017 года освобождается от уплаты таможенных пошлин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Согласно постановлению кабмина, данные льготы будут действительны в течение двух лет.

Инициаторами применения таких льгот являются министерства финансов, экономики и Государственный таможенный комитет Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ВЕЛОСИПЕДЫ, ПРОИЗВОДСТВО, ЛЬГОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]