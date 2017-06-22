Импорт в Азербайджан запчастей для производства велосипедов освобождается от уплаты таможенных пошлин

Импорт в Азербайджан запасных частей, используемых для производства велосипедов, с 22 июля 2017 года освобождается от уплаты таможенных пошлин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
Согласно постановлению кабмина, данные льготы будут действительны в течение двух лет.
Инициаторами применения таких льгот являются министерства финансов, экономики и Государственный таможенный комитет Азербайджана.
А.Азизов
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