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ТЭК 22.06.2017 09:00

Нефть стабильна в среду после обвала накануне, Brent у $44,8

Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг после обвала накануне до многомесячных минимумов из-за увеличения добычи в США.

Вместе с тем товарные запасы нефти в США продолжили снижение вторую неделю подряд, и эти данные оказывают некоторую поддержку рынку в четверг.

Трейдеры продолжают следить за тропическим штормом "Синди", из-за которого приостановлены 17,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, пишет MarketWatch.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 уменьшилась на 5 центов (0,11%) - до $44,77 за баррель.

Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 3 цента (0,07%) - до $42,50 за баррель.

В среду Brent опустилась на $1,20 (2,6%), до $44,82 за баррель, минимума с ноября, WTI - на $0,98 (2,3%), до $42,53 за баррель, минимума с 10 августа.

Устойчивая тенденция к повышению нефтедобычи в США остается основным негативным фактором для рынка, поскольку она сводит на нет усилия по заключению международного соглашения о сокращении производства и в то же время подрывает настрой производителей ОПЕК, которые активно теряют долю рынка в пользу США, отмечают эксперты. Кроме того, участников рынка тревожит наращивание добычи в Ливии и Нигерии.

По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране повысилась на 20 тыс. б/с, а ее импорт упал на 149 тыс. б/с.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей.

Запасы бензина за прошлую неделю упали на 578 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 1,08 млн баррелей.

Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократился на 1,08 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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