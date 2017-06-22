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Дальнее зарубежье 22.06.2017 09:05

Террористы в Мосуле взорвали главную городскую мечеть, заявляют иракские военные

Удерживающие ряд районов Мосула террористы из группировки ИГ взорвали главную городскую мечеть Ан-Нури, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на иракское военное командование.

Именно в этой мечети главарь ИГ Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил создание "халифита" террористов.

Ранее в среду иракские военные, ведущие бои за освобождение Мосула от ИГ, сообщили, что продвигаются в сторону мечети Ан-Нури.

В свою очередь в ИГ утверждают, что не взрывали мечеть. По их версии, она была разрушена в результате американского авиаудара.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ТЕРРОРИСТЫ, МЕЧЕТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]