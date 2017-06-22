Террористы в Мосуле взорвали главную городскую мечеть, заявляют иракские военные

Удерживающие ряд районов Мосула террористы из группировки ИГ взорвали главную городскую мечеть Ан-Нури, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на иракское военное командование.

Именно в этой мечети главарь ИГ Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил создание "халифита" террористов.

Ранее в среду иракские военные, ведущие бои за освобождение Мосула от ИГ, сообщили, что продвигаются в сторону мечети Ан-Нури.

В свою очередь в ИГ утверждают, что не взрывали мечеть. По их версии, она была разрушена в результате американского авиаудара.