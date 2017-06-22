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Дальнее зарубежье 22.06.2017 09:36

США и Китай намерены углубить сотрудничество в противостоянии терроризму - Тиллерсон

США и Китай договорились об углублении сотрудничества в области борьбы с терроризмом, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"В ходе диалога мы также договорились о более глубоком сотрудничестве в противостоянии глобальной угрозе терроризма", - сказал он по итогам переговоров глав дипломатических и военных ведомств США и Китая.

Кроме того, по словам главы госдепа, "мы будем рассчитывать на Китай, чтобы помочь правительству Ирака существенным образом обеспечить долгосрочную стабильность и экономический рост страны, поскольку она сражается с ИГИЛ и начинает свой длительный процесс восстановления".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]