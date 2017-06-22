США и Китай намерены углубить сотрудничество в противостоянии терроризму - Тиллерсон

США и Китай договорились об углублении сотрудничества в области борьбы с терроризмом, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"В ходе диалога мы также договорились о более глубоком сотрудничестве в противостоянии глобальной угрозе терроризма", - сказал он по итогам переговоров глав дипломатических и военных ведомств США и Китая.

Кроме того, по словам главы госдепа, "мы будем рассчитывать на Китай, чтобы помочь правительству Ирака существенным образом обеспечить долгосрочную стабильность и экономический рост страны, поскольку она сражается с ИГИЛ и начинает свой длительный процесс восстановления".