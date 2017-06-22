В Белом доме пока не говорят о возможной встрече Путина и Трампа в Германии

Белый дом пока не подтверждает возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда рампа "на полях" саммита "большой двадцатки" в Германии.
"Мне не о чем объявить в этот раз", - сказала журналистам в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.
Как сообщалось, в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи В.Путина и Д.Трампа пока не ведется, отметив, что при необходимости все удастся согласовать, проблем не возникнет.
"Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано", - сказал Д.Песков журналистам на вопрос, как идет подготовка к предстоящей 7 июля встрече В.Путина и Д.Трампа.
При этом, говоря о том, есть ли препятствия для проведения встречи, на подготовку которой осталось уже немного времени, Д.Песков сказал: "В случае необходимости мы успеем. Никаких проблем не будет".
"Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме "на полях" этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет", - сказал Д.Песков.
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