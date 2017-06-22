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Дальнее зарубежье 22.06.2017 09:57

В Белом доме пока не говорят о возможной встрече Путина и Трампа в Германии

Белый дом пока не подтверждает возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда рампа "на полях" саммита "большой двадцатки" в Германии.

"Мне не о чем объявить в этот раз", - сказала журналистам в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Как сообщалось, в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи В.Путина и Д.Трампа пока не ведется, отметив, что при необходимости все удастся согласовать, проблем не возникнет.

"Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано", - сказал Д.Песков журналистам на вопрос, как идет подготовка к предстоящей 7 июля встрече В.Путина и Д.Трампа.

При этом, говоря о том, есть ли препятствия для проведения встречи, на подготовку которой осталось уже немного времени, Д.Песков сказал: "В случае необходимости мы успеем. Никаких проблем не будет".

"Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме "на полях" этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет", - сказал Д.Песков.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]