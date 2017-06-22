США призвали Китай соблюдать свободу навигации в Южно-Китайском море - Тиллерсон

США заявили Китаю о том, что поддерживают свободу навигации в Южно-Китайском море на основе норм международного права и выступают против изменения статус-кво, сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
"У нас был откровенный обмен мнениями по Южно-Китайскому морю. Министр обороны (Джеймс - ИФ) Мэттис и я заявили, что позиция США остается неизменной. Мы выступаем против изменений прошлого статус-кво путем милитаризации постов в Южно-Китайском море и чрезмерных морских требований, не подкрепленных международным правом. Мы поддерживаем свободу навигации и полетов", - сказал Р.Тиллерсон по итогам переговоров глав внешнеполитических и военных ведомств США и Китая.
По его словам, "с учетом этого Китай взял на себя обязательство разрешать свои споры мирным путем и в соответствии с признанными принципами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву".
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