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СНГ 22.06.2017 10:25

Число жертв отравления спиртосодержащей жидкостью в Астраханской области увеличилось до четырех

Количество скончавшихся от отравления в Астраханской области этой ночью увеличилось до четырех, еще три человека, в том числе два ребенка, находятся в больницах, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в следственное управление СКР по региону в четверг.

"Скончался мужчина, который находился в коме. Таким образом, число жертв отравление составляет четыре человека", - сказал представитель управления.

Как сообщалось, во вторник пять человек поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. На следующий день скончались женщина и двое мужчин. Смерть наступила в результате токсического действия жидкости.

Управление установило, что жидкость, которой, предположительно, отравились все поступившие в больницу, была найдена брошенной в канистре в понедельник вечером на берегу реки Ахтуба. Она имела ярко выраженный запах спирта.

Канистру принесли в дом одного из впоследствии пострадавших, разбавили ее содержимое водой. По данным управления, этот "коктейль" употребили все пострадавшие. Одновременно со взрослыми доступ к спиртосодержащей жидкости получили двое несовершеннолетних: племянник одного из погибших и его друг.

Дети спецтранспортом доставлены в медицинские учреждения областного центра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, ОТРАВЛЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]