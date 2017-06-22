Число жертв отравления спиртосодержащей жидкостью в Астраханской области увеличилось до четырех

Количество скончавшихся от отравления в Астраханской области этой ночью увеличилось до четырех, еще три человека, в том числе два ребенка, находятся в больницах, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в следственное управление СКР по региону в четверг.
"Скончался мужчина, который находился в коме. Таким образом, число жертв отравление составляет четыре человека", - сказал представитель управления.
Как сообщалось, во вторник пять человек поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. На следующий день скончались женщина и двое мужчин. Смерть наступила в результате токсического действия жидкости.
Управление установило, что жидкость, которой, предположительно, отравились все поступившие в больницу, была найдена брошенной в канистре в понедельник вечером на берегу реки Ахтуба. Она имела ярко выраженный запах спирта.
Канистру принесли в дом одного из впоследствии пострадавших, разбавили ее содержимое водой. По данным управления, этот "коктейль" употребили все пострадавшие. Одновременно со взрослыми доступ к спиртосодержащей жидкости получили двое несовершеннолетних: племянник одного из погибших и его друг.
Дети спецтранспортом доставлены в медицинские учреждения областного центра.
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