США вновь призвали Китай к усилению давления на Пхеньян - Тиллерсон

Китай должен всемерно усилить давление на Северную Корею, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы повторили, что у Китая есть дипломатическая ответственность за значительное расширение дипломатического и экономического давления на режим (КНДР - ИФ), если КНР хочет предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе", - сказал Р.Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с китайскими партерами в Вашингтоне.
Северокорейская проблема, как ранее сообщал госдепартамент, стала одной из ключевых в ходе переговоров Р.Тиллерсона и главы Пентагона Джима Мэттиса с членом Госсовета КНР, курирующим в китайском правительстве внешнеполитический блок Ян Цзечи, и начальником генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэем
Дж.Мэттис, также участвовавший в пресс-конференции, добавил, что США "продолжат принимать меры, направленные на собственную защиту и защиту своих союзников" от угрозы со стороны Северной Кореи.
Р.Тиллерсон также сказал, что стороны высказались за полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова.
"Мы (США и КНР - ИФ) призываем к полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Р.Тиллерсон.
"Мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению в полном объеме соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. К примеру, мы согласились с тем, что наши компании не должны заниматься бизнесом с любыми северокорейскими предприятиями, оказавшимися под санкциями в соответствии с данными резолюциями (Совета Безопасности ООН - ИФ)", - отметил глава госдепа.
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