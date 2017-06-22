Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8952 RUR   0.0285 GBR   2.1501 TRY   0.4799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 19° 27° 24 Июн 21° 28° 25 Июн 21° 29°

Дальнее зарубежье 22.06.2017 10:46

США вновь призвали Китай к усилению давления на Пхеньян - Тиллерсон

Китай должен всемерно усилить давление на Северную Корею, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы повторили, что у Китая есть дипломатическая ответственность за значительное расширение дипломатического и экономического давления на режим (КНДР - ИФ), если КНР хочет предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе", - сказал Р.Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с китайскими партерами в Вашингтоне.

Северокорейская проблема, как ранее сообщал госдепартамент, стала одной из ключевых в ходе переговоров Р.Тиллерсона и главы Пентагона Джима Мэттиса с членом Госсовета КНР, курирующим в китайском правительстве внешнеполитический блок Ян Цзечи, и начальником генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэем

Дж.Мэттис, также участвовавший в пресс-конференции, добавил, что США "продолжат принимать меры, направленные на собственную защиту и защиту своих союзников" от угрозы со стороны Северной Кореи.

Р.Тиллерсон также сказал, что стороны высказались за полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Мы (США и КНР - ИФ) призываем к полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Р.Тиллерсон.

"Мы подтверждаем нашу приверженность осуществлению в полном объеме соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. К примеру, мы согласились с тем, что наши компании не должны заниматься бизнесом с любыми северокорейскими предприятиями, оказавшимися под санкциями в соответствии с данными резолюциями (Совета Безопасности ООН - ИФ)", - отметил глава госдепа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, КНДР, ДАВЛЕНИЕ


Похожие новости


США призвали Китай соблюдать свободу навигации в Южно-Китайском море - Тиллерсон Тиллерсон подверг критике Китай за действия в Южно-Китайском море и в недостаточное давление на КНДР Шеф Пентагона не исключил возможности конфликта с Китаем из-за островов в Южно-Китайском море США рассчитывают на текущей неделе договориться с Китаем по вопросу о новых санкциях ООН против КНДР - американский постпред Грузинский премьер заявил о получении от США "четких посланий" о поддержке территориальной целостности республики США и Китай заключили предварительное торговое соглашение

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]