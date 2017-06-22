Азербайджанская армия уничтожила армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Вечером 21 июня был уничтожен БПЛА ВС Армении, совершивший попытку осуществить разведывательные полеты над позициями Вооруженных Сил Азербайджана в Тертерском направлении фронта»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде