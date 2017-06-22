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Карабахский конфликт 22.06.2017 10:00

Азербайджанская армия уничтожила армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Вечером 21 июня был уничтожен БПЛА ВС Армении, совершивший попытку осуществить разведывательные полеты над позициями Вооруженных Сил Азербайджана в Тертерском направлении фронта»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БПЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]