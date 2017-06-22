Азербайджанская армия уничтожила армянский БПЛА в зоне карабахского конфликта

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Вечером 21 июня был уничтожен БПЛА ВС Армении, совершивший попытку осуществить разведывательные полеты над позициями Вооруженных Сил Азербайджана в Тертерском направлении фронта»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле увеличился в 2,3 раза
ЦБ Азербайджана отмечает повышение устойчивости курса маната после перехода на плавающий курсовой режим
ЦБ Азербайджана видит потенциал для снижения учетной ставки во II полугодии 2017г
Президент Алиев распорядился о реорганизации Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного экономического университета
Акинфеев выйдет в 100-м для себя матче в составе сборной РФ в игре против Португалии
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Киргизский президент получил в Москве сербскую награду
США вновь призвали Китай к усилению давления на Пхеньян - Тиллерсон
Число жертв отравления спиртосодержащей жидкостью в Астраханской области увеличилось до четырех
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»