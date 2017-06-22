ЦБ Азербайджана отмечает повышение устойчивости курса маната после перехода на плавающий курсовой режим

Центральный банк Азербайджана отмечает повышение устойчивости курса национальной валюты после перехода на плавающий курсовой режим.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

"За 4 месяца, прошедших после перехода на плавающий курсовой режим, на валютном рынке предложение существенно превышает спрос, повысилась устойчивость курса национальной валюты", - отмечается в сообщении Центробанка.

ЦБА также не прогнозирует каких-либо существенных изменений до конца 2017 года в проводимой макроэкономической политике с целью обеспечения устойчивости курса маната.

Центробанк отмечает улучшение ситуации в платежном балансе. "Если в первом квартале 2016 года дефицит платежного баланса Азербайджана составил $2,5 млрд, то за первый квартал текущего года наблюдался профицит в размере $0,7 млрд", - отмечается в сообщении.

А.Азизов