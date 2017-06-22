В Баку состоится пятый CEO Lunch

«Caspian European Club иCaspian American Club 5 июляв отелеHyatt RegencyBaku проведут пятый CEO Lunch, на котором в качестве почетного гостя примет участие председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству, академик Зияд Самедзаде. Также на CEO Lunch примут участие представители руководства миграционной службы, министерства налогов, министерства экономики и других государственных структур Азербайджанской Республики», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директорCaspian European Club иCaspian American ClubТельман Алиев.
По его словам, CEO Lunch – является одним из ключевых инструментов “networking”, и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club иCaspian American Clubпроводят CEO Lunch cучастием топ-менеджеров компанийCEIBC каждую третью среду месяца в Баку
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