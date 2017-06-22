ЦБ Азербайджана видит потенциал для снижения учетной ставки во II полугодии 2017г

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает наличие потенциала для снижения учетной ставки во втором полугодии 2017 года, говорится в сообщении ЦБА.
«Центральный банк в зависимости от экономической и инфляционной динамики отмечает потенциал для снижения учетной ставки во второй половине текущего года», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, правление ЦБА на заседании в среду приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15% и верхнего предела процентного коридора по операциям ликвидности на уровне 18%, а также о снижении с 22 июня нижнего предела процентного коридора до 10% с 12%.
«Правление ЦБА вновь рассмотрит уровень учетной ставки на заседании 1 августа», - говорится в сообщении.
ЦБА отмечает восстановление экономического роста в ненефтяном секторе, формирование профицита в платежном балансе в результате роста экспорта и снижения импорта, укрепление устойчивости национальной валюты.
А.Ахундов
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