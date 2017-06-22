Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле увеличился в 2,3 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2,3 раза, - до 24,182 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $5 млн 27,7 тыс. (рост на 64,4% по сравнению с январем-апрелем 2016 года)", - отметили в ведомстве.
В январе-апреле 2017 года также в Азербайджан было импортировано 100,9 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост в 2,4 раза) на сумму $24 млн 387,4 тыс. (рост в 2,6 раза).
Кроме этого, за отчетный период увеличился в 2,2 раза - до 37,343 тыс. единиц - импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $6 млн 88,1 тыс. (рост на 71,4%).
Н.Аббасова
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