Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для составления генеральных планов городов Дашкесен, Шабран, Тертер.
Отбор подрядчиков проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в каждом из трех лотов составляет 100 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 8 августа.
По условиям тендера проекты генпланов трех городов должны быть подготовлены в течение 24 месяцев. После их изучения Госкомитет представит проекты в кабинет министров.
А.Ахундов
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