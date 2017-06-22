Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для составления генеральных планов городов Дашкесен, Шабран, Тертер.

Отбор подрядчиков проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в каждом из трех лотов составляет 100 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 8 августа.

По условиям тендера проекты генпланов трех городов должны быть подготовлены в течение 24 месяцев. После их изучения Госкомитет представит проекты в кабинет министров.

А.Ахундов