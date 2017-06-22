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22.06.2017 10:52

В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных

В связи с проведением в Баку 23-25 июня 2017 года «Гран При Азербайджане Формула-1» филиал банка ВТБ (Азербайджан) переходит на режим работы без выходных дней. В субботу и воскресенье 24 и 25 июня соответственно филиал «Гянджлик» будет работать с 10.00 до 18.00.

Филиал будет оказывать клиентам полный спектр банковских услуг: валютно-обменные операции, выплата и отправка средств по системам быстрых денежных переводов, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдача пластиковых карт, прием платежных поручений, предоставление выписок по счетам, консультации.

Переход на такой режим работы предусмотрен с целью обеспечить максимальный комфорт и удобство для клиентов, в том числе гостей города во время проведения Гран-При по автогонкам. Филиал расположен у выхода станции метро «Гянджлик», по адресу пр-т M.K.Aтатюрка, 2 (напротив ТЦ «Ganjlik Mall»).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]