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Дальнее зарубежье 22.06.2017 13:14

В США ошибочно объявили о землетрясении в Калифорнии

Геологическая служба США по ошибке сообщила о землетрясении в штате Калифорния, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ошибочная информация о землетрясении близ города Санта-Барбара была распространена накануне. В ней сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8, тогда как никаких подземных толчков в городе не ощущалось.

"Землетрясение в действительности произошло, но произошло в 1925 году", - сказал геофизик из Геологической службы США Рафаэль Абре.

По некоторым данным, ошибка была вызвана компьютерным сбоем, в результате которого была опубликована устаревшая почти на 100 лет информация.

В июне 1925 года в районе города Санта-Барбара было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8, ущерб от которого оценивался в несколько миллионов долларов.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ОШИБКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]