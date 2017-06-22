В США ошибочно объявили о землетрясении в Калифорнии

Геологическая служба США по ошибке сообщила о землетрясении в штате Калифорния, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ошибочная информация о землетрясении близ города Санта-Барбара была распространена накануне. В ней сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8, тогда как никаких подземных толчков в городе не ощущалось.

"Землетрясение в действительности произошло, но произошло в 1925 году", - сказал геофизик из Геологической службы США Рафаэль Абре.

По некоторым данным, ошибка была вызвана компьютерным сбоем, в результате которого была опубликована устаревшая почти на 100 лет информация.

В июне 1925 года в районе города Санта-Барбара было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8, ущерб от которого оценивался в несколько миллионов долларов.