Киевский суд вызывает Януковича на 10 заседаний в течение лета

Оболонский районный суд Киева обнародовал на своем сайте повестку, которой вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на 10 судебных заседаний по делу о государственной измене.

Согласно повестке, В.Янукович вызван на заседания, запланированные 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа 2017 года.

Как сообщалось, Оболонский райсуд Киева принял к рассмотрению по существу обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению В.Януковича в государственной измене и назначил первое заседание на 10:00 26 июня.