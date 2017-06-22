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СНГ 22.06.2017 13:32

Киевский суд вызывает Януковича на 10 заседаний в течение лета

Оболонский районный суд Киева обнародовал на своем сайте повестку, которой вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на 10 судебных заседаний по делу о государственной измене.

Согласно повестке, В.Янукович вызван на заседания, запланированные 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа 2017 года.

Как сообщалось, Оболонский райсуд Киева принял к рассмотрению по существу обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению В.Януковича в государственной измене и назначил первое заседание на 10:00 26 июня.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, СУД, ПОВЕСТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]