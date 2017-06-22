Армянские депутаты поддержали программу правительства на пять лет

Парламент Армении на заседании в четверг одобрил программу кабинета министров республики на 2017-2022 годы.

Против документа проголосовали оппозиционные фракции "Царукян" и "Елк", "за" - правящая Республиканская партия Армении (РПА) и ее коалиционный партнер - партия "Дашнакцутюн".

Программа предполагает обеспечение до 5% роста ВВП, рост объема экспорта до 45%, повышение минимальной зарплаты на 25%.

Новая программа была представлена в рамках сформированного по итогам парламентских выборов 2 апреля нового кабинета министров Армении.