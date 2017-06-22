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Регион 22.06.2017 14:03

Армянские депутаты поддержали программу правительства на пять лет

Парламент Армении на заседании в четверг одобрил программу кабинета министров республики на 2017-2022 годы.

Против документа проголосовали оппозиционные фракции "Царукян" и "Елк", "за" - правящая Республиканская партия Армении (РПА) и ее коалиционный партнер - партия "Дашнакцутюн".

Программа предполагает обеспечение до 5% роста ВВП, рост объема экспорта до 45%, повышение минимальной зарплаты на 25%.

Новая программа была представлена в рамках сформированного по итогам парламентских выборов 2 апреля нового кабинета министров Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]