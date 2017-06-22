Население Земли к 2050 может достигнуть почти 10 млрд человек - ООН

Население мира может вырасти до 9,8 млрд человек к 2050 году, говорится в докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.
"Ожидается, что население мира в 2030 году достигнет 8,6 млрд человек, в 2050 году - 9,8 млрд, а в 2100 году превысит 11,2 млрд человек", - отмечается в докладе, опубликованном на сайте организации.
К 2024 году самой населенной страной мира может стать Индия, второе место по численности населения займет Китай, который на данный момент лидирует по этому показателю.
Кроме того, к 2050 году третью позицию в рейтинге самых населенных государств мира может занять Нигерия, которая сейчас занимает лишь седьмое место.
В докладе также говорится, что способствовать росту населения Земли будут, главным образом, 47 наименее развитых стран мира, в которых уровень рождаемости сейчас в среднем составляет 4,3 ребенка на одну женщину. Для сравнения в европейских странах этот показатель в несколько раз ниже - 1,4 ребенка на одну женщину.
Между тем, количество пожилых людей возрастом от 60 лет и старше к 2050 году может увеличиться в два раза, а к 2100 - в три раза.
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