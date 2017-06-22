В Пхеньяне назвали Трампа психопатом, предостерегли Сеул от ведения с ним дел

Власти КНДР считают президента США Дональда Трампа индивидуумом с антисоциальным поведением, следование политике которого не принесет Южной Корее ничего хорошего, говорится в статье органа Трудовой партии Кореи газете "Нодон синмун".

"Южная Корея должна осознать, что следование за психопатом Трампом... приведет лишь к катастрофе", - отмечается в статье.

По утверждению "Нодон синмун", Д.Трамп сталкивается внутри США с политическим кризисом и пытается отвлечь общественное внимание, спекулируя на теме вероятного превентивного удара по КНДР.

В минувший вторник два американских бомбардировщика B-1B провели тренировочные полеты вместе с ВВС Южной Кореи. Наблюдатели отмечали, что учения были направлены на то, чтобы еще раз продемонстрировать Пхеньяну готовность США и Южной Кореи продолжать политику сдерживания и устрашения в условиях участившихся испытаний КНДР баллистических ракет.

Кроме этого, ранее Д.Трамп, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин возложили ответственность за гибель американского студента Отта Вомбиера на власти КНДР.

Власти КНДР приговорили О.Вомбиера 16 марта 2016 года к 15 годам заключения и к каторжным работам по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позже власти КНДР решили освободить О.Вомбиера. Затем студента перевезли из КНДР в родной штат Огайо в состоянии комы, однако 19 июня О.Вомбиер скончался.