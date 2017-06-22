Более 20 человек стали жертвами теракта на юге Афганистана

Десятки человек погибли и пострадали в результате теракта, совершенного в четверг в городе Лашкаргах, административном центре провинции Гильменд на юге Афганистана.

Пресс-служба губернатора провинции Гильменд сообщила местным СМИ, что, по предварительным данным, погибло более 20 и ранено свыше 50 человек.

"В полдень была взорвана автомашина, начиненная взрывчаткой. Целью террористов были служащие, которые ожидали свою зарплату вблизи здания филиала "Кабул-Банка"", - рассказали в пресс-службе.

Пока ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.