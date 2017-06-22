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Внешняя политика 22.06.2017 13:34

Президент Алиев выступает за динамизм в отношениях с Кишиневом для увеличения азербайджано-молдавского товарооборота

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым придать динамизм отношениям Баку и Кишинева.

И.Алиев в четверг в Баку на встрече с молдавским президентом Игорем Додоном выразил уверенность, что этот визит в Азербайджан станет важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества.

«Естественно, мы сегодня закладываем хорошую основу для динамичного развития наших отношений. Необходимо придать динамизм нашим взаимоотношениям и в сфере политического диалога, и сфере торгово-экономического сотрудничества. Потенциал есть, знаем каким сферам нужно уделять внимание»,- отметил И.Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что соответствующим государственным структурам будут даны поручения по определению и реализации плана мероприятий по различным направлениям.

И.Алиев также подчеркнул, что стороны обменялись мнениями по региональным проблемам.

«Сегодняшний обмен мнениями показал, что мы имеем множество схожих подходов, в том числе оценки происходящего»,- отметил И.Алиев.

И.Додон, в свою очередь, надеется на интенсификацию контактов между молдавскими и азербайджанскими предпринимателями для увеличения взаимного товарооборота.

«Мы имеем положительную динамику в сфере торговли. Рост товароборота в прошлом году составил 30%. Но, объем товарооборота всего $5 млн. и это очень низкий показатель. Надеюсь, что мы сможем организовать визит молдавских бизнесменов в Азербайджан в рамках заседания межправкомиссии, чтобы они смогли встретиться со своими потенциальными партнерами»,- сказал И.Додон.

Он также выразил надежду на то, что в текущем году состоятся встречи глав различных министерств. «В любом случае, есть конкретные проекты для непосредственного сотрудничества, будут рассмотрены конкретные шаги»,- отметил президент Молдовы.

Он также назвал встречу с И.Алиевым важной, т.к. за последние 8-10 лет встречи на уровне президентов Азербайджана и Молдовы не проводились. «Сегодня мы придадим новый толчок нашим отношениям на высоком политическом уровне»,- отметил он.

И.Додон напомнил, что несколько лет возглавлял азербайджано-молдавскую МПК. «Мы имеем очень большой потенциал, и я очень надеюсь, что по итогам встречи на высшем уровне мы придадим новый толчок и работе МПК»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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