Житель Грузии осужден на 17 лет за стрельбу на встрече экс-министра обороны Окруашвили с избирателями

Суд в Грузии приговорил к 17 годам лишения свободы жителя города Гори, устроившего стрельбу на встрече экс-министра обороны, кандидата в депутаты парламента Ираклия Окруашвили с избирателями, сообщила главная прокуратура Грузии.
Ранее судимый Александр Индуашвили был обвинен в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и в попытке умышленного убийства одного или более лиц при отягчающих обстоятельствах.
По данным прокуратуры, в ходе судебного процесса было доказано, что А.Индуашвили намеревался убить несколько человек, включая кандидата в депутаты парламента Грузии И.Окруашвили. Отмечается, что огнестрельные ранения получили два человека: охранник кандидата в депутаты и активист.
Между тем родственники осужденного заявили журналистам, что для них приговор оказался неожиданным, так как, по их словам, А.Индуашвили не собирался совершать убийство. При этом они заявляют, что адвокат А.Индуашвили опротестует решение суда в апелляционном суде.
А.Индуашвили был задержан в октябре 2016 года.
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