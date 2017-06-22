Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9015 RUR   0.0283 GBR   2.1569 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 19° 27° 24 Июн 21° 28° 25 Июн 21° 29°

Регион 22.06.2017 14:38

Житель Грузии осужден на 17 лет за стрельбу на встрече экс-министра обороны Окруашвили с избирателями

Суд в Грузии приговорил к 17 годам лишения свободы жителя города Гори, устроившего стрельбу на встрече экс-министра обороны, кандидата в депутаты парламента Ираклия Окруашвили с избирателями, сообщила главная прокуратура Грузии.

Ранее судимый Александр Индуашвили был обвинен в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и в попытке умышленного убийства одного или более лиц при отягчающих обстоятельствах.

По данным прокуратуры, в ходе судебного процесса было доказано, что А.Индуашвили намеревался убить несколько человек, включая кандидата в депутаты парламента Грузии И.Окруашвили. Отмечается, что огнестрельные ранения получили два человека: охранник кандидата в депутаты и активист.

Между тем родственники осужденного заявили журналистам, что для них приговор оказался неожиданным, так как, по их словам, А.Индуашвили не собирался совершать убийство. При этом они заявляют, что адвокат А.Индуашвили опротестует решение суда в апелляционном суде.

А.Индуашвили был задержан в октябре 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКС/МИНИСТР, СТРЕЛЬБА, ПРИГОВОР


Похожие новости


В Грузии вынесен приговор бывшему министру обороны Ахалая Гостя экс-министра спорта Грузии застрелили во время застолья Экс-министр госбезопасности Грузии Хабурдзания, возможно, вернется на родину Экс-министр юстиции Грузии стал заочно обвиняемым Саакашвили "садист и преступник", как и экс-глава МВД Грузии, и должен ответить за свои злодеяния, считают в оппозиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]