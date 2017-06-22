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Происшествия 22.06.2017 13:42

Девять граждан Узбекистана погибли в ДТП на трассе в Казахстане

В результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе "Самара-Шымкент" в Актюбинской области Казахстана погибли девять граждан Узбекистана, 18 человек пострадали.

"В 10:20 (8:20 по бакинскому время) в Айтекебийском районе Актюбинской области на 946 км автодороги "Самара-Шымкент" в 20 км от поселка Карабутак произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса марки "Мерседес". В результате опрокидывания погибли девять человек (граждане Узбекистана), доставлены в больницу - 18 человек (17 граждане Узбекистана и один гражданин Казахстана)", - сообщил журналистам официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его словам, еще 25 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия.

По данным КЧС, всего в автобусе находились 52 человека, 50 из них граждане Узбекистана и двое - Казахстана.

Автобус следовал по маршруту Волгоград - Шымкент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]