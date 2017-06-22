Мужа королевы Великобритании Елизаветы II выписали из больницы

Супруг британской королевы Елизаветы II 96-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский выписан из частной больницы имени короля Эдуарда VII в Лондоне, куда его госпитализировали ранее на этой неделе, сообщает сайт британской газеты "Дейли телеграф".
"Я могу подтвердить, что герцог Эдинбургский покинул больницу этим утром", - приводит газета слова представителя Букингемского дворца.
В то же время в Букингемском дворце отказались обсуждать состояние здоровья мужа Елизаветы II.
Ранее сообщалось, что госпитализация принца Филиппа была мерой предосторожности для лечения инфекции, связанной с более ранней болезнью.
Британские СМИ отмечали, что при этом супруг королевы выглядел здоровым, когда в минувший вторник посещал королевские скачки "Ройял Аскот" вместе с Елизаветой II.
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