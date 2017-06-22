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Дальнее зарубежье 22.06.2017 15:33

Мужа королевы Великобритании Елизаветы II выписали из больницы

Супруг британской королевы Елизаветы II 96-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский выписан из частной больницы имени короля Эдуарда VII в Лондоне, куда его госпитализировали ранее на этой неделе, сообщает сайт британской газеты "Дейли телеграф".

"Я могу подтвердить, что герцог Эдинбургский покинул больницу этим утром", - приводит газета слова представителя Букингемского дворца.

В то же время в Букингемском дворце отказались обсуждать состояние здоровья мужа Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что госпитализация принца Филиппа была мерой предосторожности для лечения инфекции, связанной с более ранней болезнью.

Британские СМИ отмечали, что при этом супруг королевы выглядел здоровым, когда в минувший вторник посещал королевские скачки "Ройял Аскот" вместе с Елизаветой II.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, СУПРУГ, ВЫПИСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]