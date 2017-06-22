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Внешняя политика 22.06.2017 14:16

Додон пригласил Алиева посетить в 2018 году с визитом Молдову

Президент Молдовы Игорь Додон пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить в 2018 году с визитом Кишинев.

"Я пригласил И.Алиева посетить с визитом Молдову. В последний раз азербайджанский президент посещал Молдову в 2005 году. Я надеюсь, у И.Алиева будет в 2018 году возможность посетить с визитом Молдову", - сказал И.Додон в четверг в Баку, выступая с И.Алиевым заявлением для прессы.

По его словам, до этого министерствам и ведомствам двух стран предстоит выполнить большую работу, чтобы "в следующем году к визиту иметь конкретные результаты".

И.Додон добавил, что надеется на проведение азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству до конца 2017 года. "В последний раз МПК собиралась в 2012 году. Я надеюсь в ближайшее время, до конца 2017 года, состоится ее заседание. Параллельно с комиссией необходимо организовать встречу бизнесменов Азербайджана и Молдовы ", - подчеркнул молдавский лидер.

А.Азизов

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Тэги: ДОДОН, АЛИЕВ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]