Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму 50 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготные кредиты на общую сумму 50 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты 653 предпринимателя. В результате реализации проектов открыто около 2 тыс. рабочих мест.

НФПП в четверг организовал в Губинском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

До сих пор предпринимателям в Губа-Хачмазском экономическом районе НФПП выдал льготные кредиты на сумму 186,2 млн манатов на реализацию 2,38 тыс. инвестиционных проектов.

"В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму в более 1 млн манат получили 37 субъектов предпринимательства, действующих в Губа-Хачмазском экономическом районе. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства и садоводства, расширение тепличного комплекса, на производство стройматериалов и др.", - подчеркивается в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова