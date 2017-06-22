Около 500 воевавших в Донбассе украинцев покончили с собой после возвращения домой - глава МВД

На Украине зафиксированы уже около полутысячи случаев самоубийств участников боевых действий на востоке страны, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий", - говорится в статье главы МВД "Стратегия гибридного мира" для "Украинской правды".
А.Аваков напомнил об общепризнанном международном стандарте по военным конфликтам: 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.
Он также указал, что уже в 2015 году количество обращений членов семей участников боевых действий в Донбассе с жалобами на бытовое насилие увеличилось в 8 раз.
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