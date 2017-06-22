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СНГ 22.06.2017 15:02

Порошенко обсудил с Туском проблему проекта "Северный поток-2"

Президент Украины Петр Порошенко и глава Европейского Совета Дональд Туск обсудили возможные последствия проекта сооружения газопровода "Северный поток-2".

"Мы также скоординировали наши позиции и угрозы, которые несет российский политически мотивированный проект "Северный поток-2", который направлен не только против Украины, но и против всего Евросоюза", - сказал П.Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Европейского Совета Д.Туском в четверг в Брюсселе.

Глава украинского государства добавил, что энергетическая диверсификация, энергетическая безопасность и эффективное сотрудничество остаются актуальными как для Украины, так и для Евросоюза.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]