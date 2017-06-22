Президент Украины Петр Порошенко и глава Европейского Совета Дональд Туск обсудили возможные последствия проекта сооружения газопровода "Северный поток-2".

"Мы также скоординировали наши позиции и угрозы, которые несет российский политически мотивированный проект "Северный поток-2", который направлен не только против Украины, но и против всего Евросоюза", - сказал П.Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Европейского Совета Д.Туском в четверг в Брюсселе.

Глава украинского государства добавил, что энергетическая диверсификация, энергетическая безопасность и эффективное сотрудничество остаются актуальными как для Украины, так и для Евросоюза.