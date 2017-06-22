Президент Алиев снял запрет на религиозную деятельность в республике граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил поправки в закон "О свободе вероисповеданий", предусматривающие снятие определенных ограничений, связанных с деятельностью в республике граждан, получивших религиозное образование за рубежом.

Согласно поправкам в ст. 1, иностранцам и лицам без гражданства запрещается вести в Азербайджане религиозную пропаганду, за исключением религиозных деятелей, приглашенных в страну религиозным центром.

Изменения в статье 21 разрешают проведение церемоний и обрядов, относящихся к исламской религии, со стороны граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом. Разрешение на эту деятельность им будут выдавать Управление мусульман Кавказа по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

До сих пор гражданам Азербайджана, получившим религиозное образование за рубежом, запрещалось проводить религиозные обряды в республике.

Согласно поправкам в ст. 24, отправка граждан за рубеж для получения образования в религиозных образовательных учреждениях, обмен студентами и преподавателями религиозных образовательных учреждений, а также религиозными деятелями и специалистами будет осуществляться религиозным центром по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

Р.Бабаев