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Религия 22.06.2017 14:26

Президент Алиев снял запрет на религиозную деятельность в республике граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил поправки в закон "О свободе вероисповеданий", предусматривающие снятие определенных ограничений, связанных с деятельностью в республике граждан, получивших религиозное образование за рубежом.

Согласно поправкам в ст. 1, иностранцам и лицам без гражданства запрещается вести в Азербайджане религиозную пропаганду, за исключением религиозных деятелей, приглашенных в страну религиозным центром.

Изменения в статье 21 разрешают проведение церемоний и обрядов, относящихся к исламской религии, со стороны граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом. Разрешение на эту деятельность им будут выдавать Управление мусульман Кавказа по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

До сих пор гражданам Азербайджана, получившим религиозное образование за рубежом, запрещалось проводить религиозные обряды в республике.

Согласно поправкам в ст. 24, отправка граждан за рубеж для получения образования в религиозных образовательных учреждениях, обмен студентами и преподавателями религиозных образовательных учреждений, а также религиозными деятелями и специалистами будет осуществляться религиозным центром по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

Р.Бабаев

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Тэги: РЕЛИГИЯ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]