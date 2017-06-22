Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9015 RUR   0.0283 GBR   2.1569 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 19° 27° 24 Июн 21° 28° 25 Июн 21° 29°

Дальнее зарубежье 22.06.2017 16:03

Принц Гарри настроен вести жизнь обычного человека

Принц Гарри Уэльский в интервью журналу "Ньюсуик" высказал мнение, что никто из представителей британской королевской семьи не жаждет взойти на престол.

"Есть ли кто-нибудь в королевской семье, кто хочет быть королем или королевой? Я не думаю, что есть. Но мы все готовы выполнять свои обязанности в нужное время", - сказал принц.

Он рассказал о своей матери принцессе Диане Уэльской, отметив, что благодаря ее воспитанию живет как обычный человек. "Я сам хожу по магазинам... Я всерьез настроен вести обычную жизнь. И даже если бы я стал королем, я бы ходил сам за покупками ", - сказал принц, отметив, что если у него будут дети, они тоже будут вести обычную жизнь.

Он также выразил благодарность короле Елизавете II за то, что она позволяет молодым представителям королевской семьи делать собственный выбор в жизни. "Она говорит нам не спешить и хорошо все обдумывать", - добавил принц Гарри.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, ИНТЕРВЬЮ


Похожие новости


Принц Гарри в шутку оставил отпечаток своей ладони на лбу у фотографа Британский принц Гарри провел почти сутки в холодильной камере, чтобы подготовиться к экспедиции на Южный полюс Принц Гарри вернулся из Афганистана обозленным на британскую прессу; он удивлен, что многие читают газеты Принц Гарри вернулся на службу в Афганистан Принц Гарри рассказал, почему ему трудно найти себе подходящую пару Принц Гарри опять собирается в Афганистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]