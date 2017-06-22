Принц Гарри настроен вести жизнь обычного человека

Принц Гарри Уэльский в интервью журналу "Ньюсуик" высказал мнение, что никто из представителей британской королевской семьи не жаждет взойти на престол.
"Есть ли кто-нибудь в королевской семье, кто хочет быть королем или королевой? Я не думаю, что есть. Но мы все готовы выполнять свои обязанности в нужное время", - сказал принц.
Он рассказал о своей матери принцессе Диане Уэльской, отметив, что благодаря ее воспитанию живет как обычный человек. "Я сам хожу по магазинам... Я всерьез настроен вести обычную жизнь. И даже если бы я стал королем, я бы ходил сам за покупками ", - сказал принц, отметив, что если у него будут дети, они тоже будут вести обычную жизнь.
Он также выразил благодарность короле Елизавете II за то, что она позволяет молодым представителям королевской семьи делать собственный выбор в жизни. "Она говорит нам не спешить и хорошо все обдумывать", - добавил принц Гарри.
ВМС Азербайджана и Ирана обсудили вопросы, связанные с играми «Кубок моря-2017»
Президент Алиев наградил главу ИВ Сабаильского района Баку орденом "За службу Родине"
Суд над блогером Лапшиным в Азербайджане начнется 30 июня - адвокат
НФПП до сих пор выделил 55 млн манатов на создание хлебозаводов
Азербайджан и Молдова могут расширить сотрудничество в сферах энергетики и транспорта - Алиев
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму 50 млн манатов
Россотрудничество откроет представительство в Гяндже
Президент Алиев снял запрет на религиозную деятельность в республике граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом
Девять граждан Узбекистана погибли в ДТП на трассе в Казахстане
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»