Принц Гарри настроен вести жизнь обычного человека

Принц Гарри Уэльский в интервью журналу "Ньюсуик" высказал мнение, что никто из представителей британской королевской семьи не жаждет взойти на престол.

"Есть ли кто-нибудь в королевской семье, кто хочет быть королем или королевой? Я не думаю, что есть. Но мы все готовы выполнять свои обязанности в нужное время", - сказал принц.

Он рассказал о своей матери принцессе Диане Уэльской, отметив, что благодаря ее воспитанию живет как обычный человек. "Я сам хожу по магазинам... Я всерьез настроен вести обычную жизнь. И даже если бы я стал королем, я бы ходил сам за покупками ", - сказал принц, отметив, что если у него будут дети, они тоже будут вести обычную жизнь.

Он также выразил благодарность короле Елизавете II за то, что она позволяет молодым представителям королевской семьи делать собственный выбор в жизни. "Она говорит нам не спешить и хорошо все обдумывать", - добавил принц Гарри.