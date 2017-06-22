Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9015 RUR   0.0283 GBR   2.1569 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 19° 27° 24 Июн 21° 28° 25 Июн 21° 29°

Дальнее зарубежье 22.06.2017 14:44

Около 30 человек стали жертвами теракта на юге Афганистана

Десятки человек погибли и пострадали в результате теракта, совершенного в четверг в городе Лашкаргах, административном центре провинции Гильменд на юге Афганистана.

Телеканал Tolo со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Гильменд Омара Зувака сообщил, что число погибших в ходе теракта в четверг достигло 29 человек, ранено 60 человек.

Ранее в пресс-службе губернатора говорили о более чем 20 погибших и 50 раненых.

"В полдень была взорвана автомашина, начиненная взрывчаткой. Целью террористов были служащие, которые ожидали свою зарплату вблизи здания филиала "Кабул-Банка"", - рассказали в пресс-службе.

Пока ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Более 20 человек стали жертвами теракта на юге Афганистана В Евросоюзе разделяют молитвы и надежду всех афганцев на мир, заявила Могерини в связи с терактом в Кабуле Афганский президент осудил теракт в Кабуле Генсек НАТО осудил теракт в Кабуле Взорвавшаяся в Кабуле бомба была спрятана в цистерне грузовика-водовоза - полиция Гани обещает отомстить талибам за теракт в Кабуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]