Около 30 человек стали жертвами теракта на юге Афганистана

Десятки человек погибли и пострадали в результате теракта, совершенного в четверг в городе Лашкаргах, административном центре провинции Гильменд на юге Афганистана.

Телеканал Tolo со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Гильменд Омара Зувака сообщил, что число погибших в ходе теракта в четверг достигло 29 человек, ранено 60 человек.

Ранее в пресс-службе губернатора говорили о более чем 20 погибших и 50 раненых.

"В полдень была взорвана автомашина, начиненная взрывчаткой. Целью террористов были служащие, которые ожидали свою зарплату вблизи здания филиала "Кабул-Банка"", - рассказали в пресс-службе.

Пока ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.