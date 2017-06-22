Около 30 человек стали жертвами теракта на юге Афганистана

Десятки человек погибли и пострадали в результате теракта, совершенного в четверг в городе Лашкаргах, административном центре провинции Гильменд на юге Афганистана.
Телеканал Tolo со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Гильменд Омара Зувака сообщил, что число погибших в ходе теракта в четверг достигло 29 человек, ранено 60 человек.
Ранее в пресс-службе губернатора говорили о более чем 20 погибших и 50 раненых.
"В полдень была взорвана автомашина, начиненная взрывчаткой. Целью террористов были служащие, которые ожидали свою зарплату вблизи здания филиала "Кабул-Банка"", - рассказали в пресс-службе.
Пока ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.
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