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Регион 22.06.2017 14:54

Пентагон пообещал Турции вернуть после победы над ИГ все вооружение, поставленное курдам - газета

США дали обещание властям Турции вернуть все вооружение, предоставленное курдским вооруженным формированиям, воюющим в Сирии против террористов "Исламского государства" после победы над ними, сообщает турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на источники в Минобороны страны.

По информации издания, глава Пентагона Джеймс Мэттис направил письмо министру обороны Турции Фикри Ышику, в котором детализировал информацию о военной технике и вооружении, которые были предоставлены Отрядам народной самообороны (YPG), основную ударную силу в которых составляют курды.

Отмечается, что Дж.Мэттис подчеркнул, что сотрудничество с YPG носит тактический характер, при этом США гарантировали прозрачность в этих отношениях.

Шеф Пентагона отметил, что американо-турецкие отношения базируются на стратегическом партнерстве перед общей целью победы на ИГ.

Наряду с этим, Дж.Мэттис заверил Ф.Ышика, что США будут ежемесячно предоставлять Турции список техники, направленной курдам.

На этой неделе президент США Дональд Трамп утвердил план поставок оружия сирийским курдам для участия в наступлении на Ракку. Предполагалось, что курдские ополченцы получат минометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы, а также боеприпасы.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]