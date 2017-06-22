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Внутренняя политика 22.06.2017 14:55

Суд над блогером Лапшиным в Азербайджане начнется 30 июня - адвокат

Предварительное судебное заседание по делу экстрадированного из Беларуси в Азербайджан блогера Александра Лапшина состоялось в четверг в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

«Сегодня состоялось предварительное судебное заседание. Суд назначил начало процесса на 30 июня», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.

Р.Бабаев

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Тэги: БЛОГЕР, СУД, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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