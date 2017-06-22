Суд над блогером Лапшиным в Азербайджане начнется 30 июня - адвокат

Предварительное судебное заседание по делу экстрадированного из Беларуси в Азербайджан блогера Александра Лапшина состоялось в четверг в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
«Сегодня состоялось предварительное судебное заседание. Суд назначил начало процесса на 30 июня», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Р.Бабаев
НФПП до сих пор выделил 55 млн манатов на создание хлебозаводов
Азербайджан и Молдова могут расширить сотрудничество в сферах энергетики и транспорта - Алиев
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму 50 млн манатов
Россотрудничество откроет представительство в Гяндже
Президент Алиев снял запрет на религиозную деятельность в республике граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом
Девять граждан Узбекистана погибли в ДТП на трассе в Казахстане
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова ожидается 27 июня
Сват президента Таджикистана погиб в автоаварии
Думский комитет по делам СНГ одобрил продление пилотного проекта по маркировке шуб RFID-метками
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»