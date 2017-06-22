НФПП до сих пор выделил 55 млн манатов на создание хлебозаводов

Предприниматели в Азербайджане до сих пор получили по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) льготные кредиты на сумму 55 млн манатов для создания предприятий по производству хлеба, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
"До сих пор по линии НФПП предпринимателям выделены льготные кредиты на сумму 55 млн манатов для создания 31 предприятия по производству хлеба. К настоящему времени 29 предприятий уже введено в эксплуатацию», - отметили в фонде.
Кроме того, НФПП до сих пор выделил предпринимателям льготных кредитов на сумму 163 млн манатов для создания 51 логистического центра и на сумму 56,6 млн кредитов - на создание 38 хозяйств по интенсивному рыбоводству, виноградарству и по производству саженцев.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
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