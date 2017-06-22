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Внутренняя политика 22.06.2017 15:23

Президент Алиев наградил главу ИВ Сабаильского района Баку орденом "За службу Родине"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении главы Исполнительной власти Сабаильского района Баку Эльдара Азизова орденом «За службу Родине» второй степени.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Э.Азизов представлен к ордену «За службу Родине» 2-й степени "за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана».

Э.Азизов ранее занимал посты главы ИВ Гянджи, Сумгайыта и Низаминского района Баку.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]