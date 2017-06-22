Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении главы Исполнительной власти Сабаильского района Баку Эльдара Азизова орденом «За службу Родине» второй степени.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Э.Азизов представлен к ордену «За службу Родине» 2-й степени "за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана».
Э.Азизов ранее занимал посты главы ИВ Гянджи, Сумгайыта и Низаминского района Баку.
Р.Бабаев
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