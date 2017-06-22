Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении главы Исполнительной власти Сабаильского района Баку Эльдара Азизова орденом «За службу Родине» второй степени.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Э.Азизов представлен к ордену «За службу Родине» 2-й степени "за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана».

Э.Азизов ранее занимал посты главы ИВ Гянджи, Сумгайыта и Низаминского района Баку.

Р.Бабаев